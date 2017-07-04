В Твери женщина за год вызывала скорую помощь 334 раза

В Твери жительница Пролетарского района за один год 334 раза вызывала врачей скорой помощи, женщине 95 лет и она страдает от проблем с памятью. О «рекордсменах» по вызову врачей и о том, какие проблемы есть у скорой помощи в Твери, рассказал заместитель главврача станции скорой помощи Константин Маслов.

Как сообщил Маслов, в Твери есть люди, которые в течении года обращались за помощью врачей скорой помощи больше 100 раз. Больше всего помощь понадобилась 95-летней женщине, она вызывала врачей 334 раза. По словам Маслова, пожилая женщина живет одна и часто забывает, приезжали ли к ней врачи. Сначала она может вызывать медиков, те ей помогут, успокоят, но когда они уезжают, она снова звонит «03».

На втором месте по количеству вызовов врачей скорой помощи оказался 81-летний мужчина, он звонил по номеру «03» 182 раза. Еще один «рекордсмен» - 58-летний житель Заволжья, он вызывал бригаду врачей 121 раз. По словам Маслова, многие пожилые люди не получают помощи и вынуждены звонить в скорую из-за безысходности. В городе много пациентов, страдающих от хронических болезней, есть те, кому нужна социальная помощь, а обслужить их некому.

Показатель количества вызовов скорой помощи Маслов назвал своеобразным индикатором работы системы здравоохранения. Исходя из того, что скорая помощь может ездить за год к одному человеку больше 300 раз, подводит итог заместитель главврача, ситуация со здравоохранением плачевная.