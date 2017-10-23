Ученые выяснили, что миндаль снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Индийские ученые провели новые исследования, согласно которым выяснили, что миндаль полезен не только для иммунной системы, но он также снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследований были опубликованы на страницах научного журнала Nutrients.

В новом исследовании индийские ученые из Мумбайского университета смогли доказать, что всего 45 граммов миндаля в день способствуют укреплению сердечных мышц. По словам медиков, миндаль отлично подходит для поддержания здоровья сердца и даже может снизить уровень холестерина. Кроме того, миндаль также полезен для укрепления памяти.

Эксперимент с более 1500 добровольцами из Индии показал, что ежедневное включение миндаля в качестве части здорового питания может уменьшить дислипидемию, один из важнейших факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.