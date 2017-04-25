Ученые рассказали, почему помидоры могут отравить собак

Американские ученые совместно с ветеринарами изучили, можно ли собак кормить помидорами и огурцами. Исследования показали, что томаты очень опасны для животных и могут даже вызывать сложнейшие отравления.

Ученые пришли к выводу, что собаководы могут баловать своих домашних любимцев огурцами, которые послужат только на пользу. Однако ветеринары заявили, что собакам категорически нельзя давать в пищу помидоры. Из-за того, что они содержат опасный соланин, что послужит отравлению животного. Чаще всего это случается из-за того, что животное проглотило зеленый помидор, в котором концентрация соланина превышает норму.

Симптомы отравления томатами у собак включают изменение сердечного ритма, потерю координации, мышечную слабость, тремор, судороги и расстройство желудочно-кишечного тракта. При подозрении отравления животного рекомендуется немедленно проконсультировать у ветеринара.