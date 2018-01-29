Столица поможет тяжелобольным детям с получением образования

Школа НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева приняла на своей площадке мероприятие под эгидой проработки Стратегии развития столичного образования до 2025 г. Сообщается, что в числе участников встречи между директорами учреждений образования мегаполиса была и замглавы ДТиЗН города Москвы Татьяна Полякова. Во время встречи подробно обсуждались подходы к разработке стратегии образования в столице РФ. Об этом проинформировал портал «Новая Губерния».

Как заявил лидер проекта «УчимЗнаем» Сергей Шариков, не ребенок должен подстраиваться под систему образования города, а она под него, способствуя качественному обучению всех детей. В том числе и тяжелобольных детей, которые проходят длительное стационарное лечение в Москве.

Следует напомнить, что запуск проекта «УчимЗнаем» был произведен на старте 2014 г. Социальная инициатива направлена на построение полноценной общеобразовательной школы для тяжелобольных детей, которые вынужденно проходят длительное лечение в стационарах. Куратором проекта выступает Депобразования города Москвы.



