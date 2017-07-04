Девушке ампутировали руку из-за саркомы, которую она вначале приняла за укус комара

В Филиппинах девушке по имени Джой Арсилла ампутировали руку после того, как на бицепсе появилась опухоль, которую вначале Джой приняла за обычный укус комара.

В 2012 году, когда Джой было всего 16 лет, на ее бицепсе появилось что-то похожее на комариный укус. Время шло, а оно не исчезало, а даже увеличивалось в размерах. Через несколько месяцев, когда Джой Арсила все же обратилась в больницу с этой проблемой, врачи, после того как провели обследования, поставили страшный диагноз – саркома Юинга.

Этот вид онкологического заболевания является крайне опасным. Злокачественная опухоль появилась в костном скелете, из-за чего девушке пришлось сделать операцию. Весной 2013 года онкологическая больная легла под нож и хирурги удалили опухоль, но спустя какое-то время саркома снова вернулась. На руке девушки снова образовалась злокачественная опухоль. Джой прошла 17 курсов химиотерапии, однако побочные эффекты после процедур были настолько невыносимы, что девушке пришлось отказаться от лечения. В итоге хирурги были вынуждены отрезать ей руку, после чего саркома пока что не возвращалась.