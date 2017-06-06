Учёные в Бразилии обнаружили вирус, который разрушает раковые клетки

Профессор биологических наук в Университете Сан-Паулу Бразилии Майяна Зац рассказал, что вирус Зика поможет в лечении опухолей центральной нервной системы (ЦНС). Исследование было опубликовано 26 апреля в журнале «Cancer Research».

Ранее учёные в Бразилии доказали, что вирус Зика вызывает микроцефалию. Благодаря этому он заражает и разрушает нервные стволовые клетки у плода, предотвращая образование новых нейронов.

В новом исследовании они изучили эмбриональные опухолями ЦНС. Учёные провели эксперименты с тремя линиями опухолевых клеток человека: два - из медуллобластомы, а третий - из атипичной тератоидной/рабдоидной опухоли (AT/RT). Эти виды рака вызваны генетическими или эпигенетическими аберрациями в стволовых клетках и нервными предшественниками во время эмбрионального развития, когда закладывается нервная система. Далее они образуют агрессивные, быстрорастущие опухоли, которые могут проявляться после рождения или до подросткового возраста.

Автор исследования Майяна Зац сообщил, что после инъекции вируса Зика в мозг мышей с продвинутой стадией заболевания, учёные заметили значительное снижение массы опухоли и увеличение выживаемости. Изредка опухоль была полностью устранена, даже если заболевание метастазировалось в спинной мозг.

Теперь вирус Зика будет тестироваться на людях, опухоль которых не поддаётся лечению традиционными лекарствами.