Росздравнадзор призвал врачей предупреждать об опасности парацетамола

Росздравнадзор призвал врачей рассказывать пациентам о побочных эффектах лекарств, которые им приписывают. В частности, это касается уже известного всем парацетамола, который имеет целый перечень побочных эффектов.

Несмотря на то, что у парацетамола есть целый ряд побочных эффектов, парацетамол считается одним из популярнейших жаропонижающих и обезболивающих средств в мире. Этот препарат является клинически одобренным и продается без рецепта. В последнее время ученые проводят все больше исследований по данному препарату и не перестают нас удивлять все новыми и новыми побочными эффектами. В народе парацетамол уже прозвали ядом, который продают без лекарства.

На встрече с Департаментом здравоохранения города Москвы глава Росздравнадзора Михаил Мурашко заявил о том, что врачи при назначении парацетамола своим пациентам должны предупредить их об осложнениях, которые могут возникнуть из-за употребления данного препарата. Среди осложнений после принятия парацетамола можно найти такие примеры: осложнения на печень и токсический эффект на организм, кроме того прием парацетамола беременными женщинами может вызвать выкидыш, нанести вред плоду или привести к бесплодию.

Михаил Мурашко так же дал рекомендацию работникам медучреждений по поводу того, что им нужно чаще заглядывать на сайт его ведомства, где выкладывается информация о препаратах, вызывающих нежелательные реакции организма.