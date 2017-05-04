Учёные выяснили, что пожилые хирурги оперируют лучше молодых врачей

Специалисты из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) и ряда других учреждений заявили, что пожилые хирурги оперируют лучше молодых врачей. По словам ведущего автора Юсуке Цугава, у них более низкий показатель смертности при работе в чрезвычайных условиях. Результаты исследования представили в British Medical Journal.

Речь идёт о хирургах в возрасте от 50 лет и старше. Уровень смертности среди пациентов у пожилых хирургов составляет не более 6,4%. Показатель врачей в возрасте от 40 до 49 – 6,5, а у специалистов помладше – 6,6. При этом, лучше всего оперируют именно 50-летние женщины, как сообщает «Версия.Инфо».

Для своего исследования эксперты изучили медицинские карты почти 900 тысяч пациентов в возрасте от 65 до 99 лет. Каждому из них требовалось неотложное хирургическое вмешательство в период с 2011 по 2014 год. Процедуры выполнялись 45 826 хирургами. Основная доля внимания уделялась операциям, где у врачей и больных меньше выбора относительно друг друга. Специалисты отмечают, что их исследование не совсем точное и требует доработки. Например, не учитывались пациенты, которые отказывались по тем или иным причинам принимать назначенные лекарства.