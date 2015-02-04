В России планируют выпустить сильнейший наркотический анальгетик

В России начнут выпускать один из сильнейших наркотических анальгетиков, который по эффекту значительно превосходит морфин и сможет облегчить страдания пациентов, которые мучаются от сильной боли. В 2022 году Минздрав планирует развезти по аптекам и больницам первую партию лекарств, которая составит 10 тысяч флаконов.

Минздрав планирует расширить государственные квоты на производство Ремифентанила, который за границей является одним из самых лучших обезболивающих. Власти хотят изменить раздел «Наркотические вещества», чтобы увеличить использование данного средства. Если раньше в год использовать Ремифентанил можно было только по 1.1г в год, то сейчас его количество хотят расширить до 500г.

Представители государственного предприятия МЭЗ, которое производит наркосодержащие препараты, сообщили о том, что они уже приступили к созданию Ремифентанила в жидкой форме. В Минздраве же говорят о том, что данное лекарство нужно для того, чтобы в будущем использовать его в общей анестезии. Так как этот препарат обладает свойствами, которые превосходят морфин, который использовали для анестезии раньше, этот препарат сможет намного больше помочь избавится от боли страдающим пациентам.