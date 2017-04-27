Противозачаточные таблетки для некоторых смертельноопасны

Эксперты из медицинской компании Genotek провели исследование противозачаточных таблеток. В ходе экспериментов выяснилось, что оральные контрацептивы повышают риск возникновения венозных тромбозов в 35 раз.

Компания Genotek проводила исследования с 15 января по 15 апреля этого года. В нем приняли участие 1166 женщин возрастом от 20 до 45 лет из разных городов России.

Женщины прошли специальное медицинское обследование, чтобы проверить частоту заболевания мутации Лейдена и других генетических вариантов, с которыми противопоказано принимать противозачаточные таблетки.

Очень важно перед выбором любого лекарства обращаться к врачу и провести специальные исследования, чтобы не подвергать себя риску и знать о своих генетических особенностях, которые есть у каждого человека. Это поможет сократить риск побочных эффектов, которые могут привести до летальных исходов.

В результате исследования у 3 женщин из 100 была обнаружена мутация Лейдена. Она повышает риск возникновения тромбозов в 35 раз, что может привести до летального исхода. Женщинам с мутировавшим генов F5 рекомендуют выбрать другой вид противозачаточного средства.

Известно так же, что такой вид контрацепции приводит к риску заболеванием гипертонией и повышает давление у 35% женщин, которые принимают такие таблетки.