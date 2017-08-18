В Томске врачам удалось спасти 5-летнего ребенка, проглотившего 15-сантиметровую ложку

В Томске врачам удалось без оперативного вмешательства удалить из ротоглотки 5-летнего мальчика силиконовую ложку, длиной в 15 сантиметров. В настоящий момент состояние ребенка стабильное, он постепенно идет на поправку.

Как стало известно, во вторник, 24 апреля, в скорую помощь поступил вызов с сообщением о том, что маленький мальчик проглотил силиконовую ложку. На вызов оперативно отреагировали и уже через 20 минут после звонка маленький пациент был доставлен в больницу. Ребенок в дороге не задохнулся благодаря действиям сотрудников скорой помощи, во время транспортировки постоянно проводилась ингаляция кислорода, также медики следили за функционированием жизненно-важных органов.

В больнице врачи сразу же принялись извлекать инородный предмет из ротоглотки и пищевода 5-летнего мальчика, достать ложку удалось без оперативного вмешательства. Длина инородного предмета в организме ребенка составляла 15 сантиметров, каким образом мальчик смог ее проглотить остается неизвестным.

Медики сообщили, что сейчас состоянии ребенка нормализовалось, он может самостоятельно дышать и уже идет на поправку.