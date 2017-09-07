Ученые выяснили, что сода помогает излечить ревматоидный артрит

Американские ученые выяснили, что суточная доза пищевой соды может помочь пациентам не только уменьшить очаги аутоиммунных заболеваний, но и победить ревматоидный артрит. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Ученые медицинского колледжа Джорджии сообщают, что раствор пищевой соды или бикарбоната натрия, является отличным помощником не только для работы желудка, но и поможет в комплексной терапии излечить ревматоидный артрит. Все дело в том, что сода растворяет вредные отложения в суставах и улучшает общее состояние организма.

Кроме того, клинические испытания показали, что суточная доза пищевой соды может не только снизить кислотность, но и фактически замедлить прогрессирование заболевания почек, и теперь подобная терапия будет предлагаться пациентам с данными проблемами.