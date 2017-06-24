Ученые: Кофе во время беременности повышает риск избыточного веса ребенка

Группа ученых из Великобритании обнаружила, что увлечение кофеином во время беременности может негативно отразиться на весе будущего ребенка. Исследователи нашли связь между кофе и риском избыточного веса малыша.

Профессор Жан Голдинг из Университета Бристоля утверждает, что беременные женщины, которые пьют только две чашки в день, провоцируют лишний вес у своего малыша. Таким образом, новые результаты исследования ставят под сомнение руководящие принципы NHS, которые говорят, что беременные женщины могут безопасно потреблять до двух чашек кофе в день.

Исследователи обнаружили, что те дети, чьи матери пили до двух чашек кофе, были на 15 процентов тяжелее тех детей, матери которых совсем отказались от кофеина. Если женщины употребляли три чашки кофе в день, то их дети были на 30 процентов тяжелее обычных младенцев, проинформировали ученые.