Ученые выяснили, почему у женщин голова болит чаще, нежели у мужчин

Многим известно, что женщины страдают от головной боли намного чаще, чем мужчины. Теперь американские ученые выяснили, почему так происходит и виной тому гормоны.

Автор исследования из Сан-Диего профессор Эмили Галловей обнаружила взаимосвязь между белком NHE1 и развитием головных болей. Сообщается, что когда уровень NHE1 низкий может возникнуть мигрень. Чаще всего это происходит из-за женского гормона эстрогена, который провоцирует снижение уровня данного белка.

«Результаты исследования выявили природу возникновения мигрени у женщин. Это является первым шагом в создании более целенаправленных препаратов для лечения этого состояния у представительниц прекрасного пола», - сказала Галловей. Полученные знания помогут ученым облегчить состояние миллионов людей, страдающих от мигрени.