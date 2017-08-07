В Челябинске смертельно-больная женщина едва не погибла в ожидании льготных лекарств

В Челябинске проблема с выдачей льготных лекарств решилась лишь после того, как на нее обратило внимание местное телевидение. Жительница, страдающая от бронхиальной астмы, едва не погибла в ожидании льготного лекарства, которое ей не давали почти месяц.

Учительница из Челябинска больна бронхиальной астмой. Каждый день ей нужно делать две ингаляции. Препарат для процедуры она получает бесплатно по льготной программе. 26 марта она отправилась в аптеку за своими льготными лекарствами, но ей их не дали, мотивировав отказ отсутствием препарата. В лекарствах отказали и другим больным, которые стояли в очереди за льготными препаратами.

Все это время больная астмой учительница постоянно ходила в аптеку, но там ей продолжали рассказывать, что лекарства нет и никто не знает, когда его завезут. После длительного ожидания жизненно-необходимого препарата жительница Челябинска решила действовать решительно.

Она сообщила о проблеме в местный телеканал. Женщин просила журналистов помочь ей в разрешении ситуации, так как без лекарства она уже была на грани смерти. После обращения, сотрудники телеканала позвонили в аптеку и поинтересовались, почему препарат, который должен выдаваться по льготной программе, не присутствует в аптеке. После звонка, буквально сразу же, лекарство появилось, женщина смогла его получить. Данный инцидент вызвал бурный резонанс, многие жители возмутились тем, что жизненно-необходимые лекарства дают людям лишь под угрозой скандала.