В больнице Боткина работает робот-хирург «Да Винчи»

В больнице Боткина хирургией занимается робот «Да Винчи».

В московской больнице имени Боткина уже несколько лет проводят операции в 4 механических руки. Робот-манипулятор «Да Винчи» выполняет около 400 операций в год. Его стоимость превышает 10 миллионов рублей. В Москве таких роботов-хирургов четыре.

Руки робота-манипулятора используют для лапароскопии, когда руки робота входят в тело пациента прямо к пораженному органу через проколы.

На данный момент робот пока что не может самостоятельно проводить операции, однако многие считают, что это произойдет в недалеком будущем.

При таких лапароскопических операциях, которые выполняет «Да Винчи» не делаются длинные и полостные порезы. Пациент теряет меньше крови и пациент быстрее восстанавливается, а на его теле отсутствуют рубцы и шрамы.

Управляется робот с помощью специальных сверхчувствительных джойстиков, которые заставляют «Да Винчи» двигаться, полностью копируя движения рук хирурга. Сам врач же в это время сидит за «микроскопом» и смотрит на изображение пораженного органа, которое исходит из камеры-манипулятора.