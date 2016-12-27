В Японии был обнаружен клеточный фактор для поддержания костного мозга

В Университете Осаки группа японских учёных открыла клеточный фактор, который поможет поддерживать костный мозг. Руководитель и автор исследования Такаши Нагасава утверждает, что их открытие станет революцией в лечении костных и кровяных заболеваний.Результаты исследования учёные рассказали журналистам ScienceDaily.

Для успешной работы гемопоэтических стволовых клеток, участвующих в создании функциональных клеток крови, необходимы специальные ниши в костном мозге. Учёные в Японии исследовали их и обнаружили белок Ebf3. Он, как утверждают учёные, является важным фактором в кровообразовании. Например, из-за недостатка Ebf3 в костном мозге снижается количество ниш, что приводит к их заполнению переростками костей.

Учёные заявили, что если синтезировать препараты, которые будут моделировать активность белка, то новые препараты станут революцией в лечении костных и кровяных заболеваний. Руководитель исследования Такаши Нагасава также добавил, что белок настраивает ниши гемопоэтических стволовых клеток и повысят эффективность регенеративных клеток.