Медики выяснили влияние стресса на развитие парадонтоза

Сегодня, 10:15 \\ Здоровье

Ученые предупреждают: стресс способствует развитию у человека парадонтоза. Они выявили два различных фактора этого явления.

 Некоторое время назад медики пришли к выводу, что воспалительные процессы в деснах может ускорять характерное для стрессовых ситуаций поведение пациентов. К примеру, при материальных проблемах или неладах в личной жизни многие люди много курят, употребляют обильное количество сладкого или алкогольные напитки. В итоге вредные вещества разъедают мягкие ткани ротовой полости, из-за чего появляются симптомы парадонтоза.

Другая сторона вопроса лежит в анатомии. Эмоциональный стресс заставляет организм активно вырабатывать гормон кортизол. А обилие этого вещества может вызывать воспаление десен.

Используя полученные данные, ученые намерены разработать дополнительные профилактические меры против парадонтоза. Помимо регулярного очищения ротовой полости, они предлагают ввести психологические методы противодействия стрессу.

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Автор - Александр Лубяной
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