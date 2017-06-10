Кардиологи нашли способ острочить смерть после инфаркта миокарда

Медики из Швеции дают очередные рекомендации, которые позволят отсрочить смерть сердечников после инфарктов. С их работой можно ознакомиться на ресурсе EurekAlert!

Европейское сообщество кардиологии во главе с доктором Эрьяном Экбломом провели исследование, в котором использовали данные реальных пациентов. Участниками стали 22 227 жителей Швеции, которые с 2005 по 2013 года пережили инфаркт. Информация об их здоровье была получена из реестров RIKS-HIA, SEPHIA, и Swedish Census.

По словам Эрьяна Экблома, ученые выясняли влияние физической активности больных на их продолжительность жизни. Потому как этот фактор пока досконально не изучен научным сообществом. Участники эксперимента докладывали о своих нагрузках через 6-10 недель и через год после сердечного приступа. В частности, как часто они занимались спортом более получаса за последнюю неделю. Исследователи анализировали полученные отчеты и выявляли зависимости.

Оказалось, что за 4 года успели умереть 1087 респондентов. Большинство из них не уделяло достаточно времени физическим нагрузкам. Согласно наблюдениям, нерегулярные занятия спортом сокращали вероятность ранней смерти на 37%. А периодические упражнения - на 59%. Авторы работы пришли к выводу, что пережившим инфаркт жизненно необходимо бросать курить и есть вредную пишу, однако немалую роль в длительности жизни играет именно физическая активность. Для поддержания здоровья сердца спортом нужно заниматься не реже двух раз в неделю.