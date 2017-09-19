«Агранта» реализует программу«Лыжи мечты» и проект «Завидово»

Курорт «Роза Хутор» вновь примет у себя взрослых и детей с ограниченными возможностями в рамках программы «Лыжи мечты», целью которой является помощь в их социальной адаптации. Программа предусматривает применение особой методики спортивной терапии, утвержденной Федеральным научным центром физической культуры и спорта.

«Лыжи мечты действует» на34 горнолыжных курортах страны в 24 регионах. Методика программы получила одобрение со стороны Федерального научного центра физической культуры и спорта. С момента запуска программа помогла тысячам детей и взрослых с ограниченными возможностями со всей страны.

«Мы считаем своим долгом оказывать поддержку в реабилитации людей с особенностями здоровья средствами и методами адаптивной физической культуры и рады реализовывать эту программу в сотрудничестве с компетентными и профессиональными партнерами»,-говорит о предстоящем мероприятии генеральный директор курорта и владелец группы компаний «Агранта» Сергей Бачин.

Также в настоящее время «Агранта» реализует проект особой туристско-рекреационной зоны «Завидово», входящей в состав туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский».

Посетивший 5 апреля место строительства заместитель главы Ростуризма Николай Королев, приехавший с проверкой целевого использования средств, выделяемых из федерального бюджета в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации», отметил, что «Проект реализуется в соответствии с графиком. Настрой хороший, есть уверенность в том, что в середине сентября проект будет уже сдан и введен в эксплуатацию».