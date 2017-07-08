Ученые: болезнь Альцгеймера может провоцировать пыль и твердые частицы

Опасную болезнь Альгеймера, вероятно, могут провоцировать твердые частицы и мелкая пыль, содержащаяся в воздухе. Доводу ученых описаны в издании Journal of Environment Research.

Исследователи США решили внимательно изучить головной мозг у 203 жителей Мексики, которые умерли до 40 лет из-за стремительного развития заболевания Альцгеймера. Оказалось, что мозговые ткани всех покойных содержали пыль и скопления твердых частиц. Вредные вещества были обнаружены даже в теле 11-месячного младенца. При этом большинство из посмертных участников исследования жили в регионах с сильным загрязнением экологической среды.

Вооружившись результатами эксперимента, авторы с большой долей уверенности предполагают, что загрязнение воздуха может вызывать не только сердечно-сосудистые и респираторные болезни, но и Альцгеймер. Поэтому ученые отмечают жизненную необходимость улучшать экологию в нуждающихся городах и государствах. В противном случае местные жители рискуют подхватить целый список опасных заболеваний, в том числе - и болезнь Альцгеймера.