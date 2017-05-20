8-летний мальчик начал побеждать рак, перестав принимать лекарства

8-летний мальчик был на последней стадии рака, когда неожиданно для всех начал выздоравливать, перестав принимать лекарства.

В 2011 году маленькому жителю Великобритании поставили диагноз рак белых кровяных телец или, как говорят врачи, острый лимфообразный лейкоз. Джулиан Малановски перенес несколько сеансов химиотерапии и трансплантацию костного мозга от донора из США, но рак возвращался 4 раза.

В последний раз рак настал его в июне 2017 года. Врачи сказали родителям, что Рождество мальчик уже не сможет пережить. Медики утверждали, что они бессильны, поэтому прекратили лечение. Однако, неожиданно для всех, результаты анализов начали улучшаться. Врачи взяли образец ткани костного мозга и выяснили, что содержание раковых клеток в крови уменьшилось в 2 раза.

Болезнь переросла в ту форму рака, которая поддается лечению, а именно в острый миелоидный лейкоз. Родители просто не могли в это поверить, ведь врачи говорили им, что надо готовиться к худшему.

Мать Джулиана уверена в том, что рак начал отступать из-за того, что её сын регулярно употреблял расторопшу, щелочную воду и свежевыжатые соки. Об этом особенном питании женщина узнала из интернета. Оно называется «Иммунотерапия CAR T-Cells». Данную методику испытывали на девочке из США, а Джулиан Малановски стал первым ребенком в Великобритании, которому помогла такая терапия, которая включала в себя специальную диету и добавки.

На данный момент 8-летний Джулиан находится в Детской больнице Манчестера, где проходит очередной курс химиотерапии. Если это лечение поможет, мальчику снова проведут операцию по пересадке костного мозга.