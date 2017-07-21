В Бурятии больше 50 людей пострадало от укусов клещей

В 9 районах Бурятии было зафиксировано случаи укусов клещей. Пострадал 51 человек, их них 22 ребенка.

Специалисты настоятельно советуют не расставаться с защитной одеждой на улице, проводить осмотры тела и пользоваться средствами, которые отпугивают и уничтожают клещей. Особенно внимательными нужно быть при выезде на природу.

Управление Роспотребнадзора напоминает, что только вакцина, сделанная своевременно, может защитить человека от тяжелых и смертельных форм этого заболевания. Сделать вакцинацию можно в любой местной поликлинике.

В Бурятии состоянием на 10 апреля было вакцинировано уже 10 883 человека. Помимо этого в местах большого скопления людей была проведена арарицидная обработка 47,7 гектаров территорий. Планируется обработать еще 2650 гектаров.

Районы, в которых зафиксированы случаи присасывания клещей: Закаменский, Джидинский, Заиграевский, Кубанский, Селенгинский, Тункинский, Тарбагатайский, Иволгинский, Мухоршибирский и Улан-Удэ. Жителям этих районов Бурятии советуют быть особо бдительными.

В случае, если вас укусил клещ, нужно немедленно обратится в медицинское учреждение. Клеща, которого вы сняли, нужно отнести в лабораторию, где специалисты проведут над ним свои исследования. За этим можно обратиться в 2 лаборатории ФБУЗ в городе Улан-Удэ. Первая располагается на улице Ключевской 45а в «Центре гигиены и эпидемиологии Республики Бурятия», а вторую лабораторию можно найти по адресу Пирогова 9а, она находится в Республиканской клинической инфекционной больнице.

В лабораториях проведут исследования не только на клещевой вирусный энцефалит, но и на другие заболевания, которые переносят клещи.