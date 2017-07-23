Ученые разработали однократную инъекцию против ВИЧ

Американские ученые в своих разработках приблизились к уникальной инъекции против ВИЧ, которую нужно вводить лишь раз в год. Новая вакцина способна полностью избавить пациентов с ВИЧ ежедневно принимать специальные препараты.

Ученые из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке провели исследование, в котором доказали, что новая инъекцию против ВИЧ способна поддерживать состояние организма в течении одного года. Другими словами, американские ученые разработали однократную инъекцию против вируса иммунодефицита, чтобы заменить пациентам ежедневное употребление препаратов.

Кроме того, люди с высоким риском заражения, такие как партнеры ВИЧ-инфицированных людей, могут принимать новый препарат в качестве профилактического средства до полового акта. Однако в этом случае препарат не будет иметь такой долгосрочный эффект.