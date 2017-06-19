Ученые создали женский имплантат для защиты от заражения ВИЧ половым путем

Медики из Канады создали для женщин вагинальный имплантат, который может защитить носителя от заражения ВИЧ половым путем. Разработка описана в статье для журнала Journal of Controlled Release.

Ученые продолжают попытки найти метод эффективной профилактики инфицирования ВИЧ. В 2016 Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что вирус содержится в 36,7 миллиона населения планеты.

Канадские исследователи обратили внимание на показатели распространения недуга в Кении в период 90-х годов прошлого века. Их заинтересовало, что многие сотрудницы сферы интимных услуг в стране невосприимчивы к ВИЧ, несмотря на игнорирование контрацептивов. Сложилась теория, что причина в функциональных особенностях Т-лимфоцитов. Чаще всего вирус атакует эти клетки в активированном состоянии, взаимодействует с белком CD4 на поверхности, чтобы пробраться внутрь и разрушить их. Эксперты предположили, что Т-лимфоциты слизистой оболочки влагалища кениек не возбуждаются при контакте с вирусом, а потому не дают ему почвы для успешного размножения.

Тогда разработчики решили воссоздать это процесс в лабораторных условиях посредством гидроксихлорохина. Это лекарство умеренно подавляет иммунитет пациента и помогает при ряде аутоиммунных болезней. Однако в форме таблеток препарат слишком быстро растворяется в организме и полезный эффект не достигает стенок влагалища. Поэтому авторы технологии решили изготовить биосовместимый полиуретановый имплантат для помещения лекарства непосредственно в половой орган. Действующее вещество проникает сквозь поры основы и впитывается стенками.

Испытания на кроликах показали положительный результат. У подопытных снизилась активность маркеров RLA-DR, провоцирующих Т-лимфоциты. А также белков CCR5 и CD69. Стоит ожидать, что разработка канадцев поможет существенно снизить риски инфекции для женской половины человечества.