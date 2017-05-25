Ученые США: сладкая вода вредит сильнее сладкой пищи

Американские ученые пришли к выводу, что сладкая вода вредит организму намного сильнее, чем сахаросодержащая пища. Исследование провели сотрудники Университета Эмори из Атланты, штат Джорджия.

Эксперты выбрали для эксперимента порядка 18 тысяч человек, возрастом старше 45 лет. Все они были участниками масштабного проекта RAGARDS, который выявлял зависимость острых приступов от региона или расовой принадлежности людей. Изучая влияние напитков, медики не включили в выборку пациентов, страдавших от ишемии, инсульта и сахарного диабета. Отобранные добровольцы получили анкету, посвященную количеству сахара и сладких продуктов и ежедневном питании.

Наблюдение длилось почти 6 лет. За время эксперимента 1465 пациентов успели умереть. Из них у 279 диагностировали ишемическую болезнь сердца. Ученые заметили четкую связь между рационом и смертностью. Респонденты, употреблявшие меньше сладких соков и напитков, рисковали умереть в два раза меньше, чем любящие побаловать себя такими продуктами. При этом сладкая еда подобной опасности не вызывала.

Представители Университета Эмори предполагают, что дело в чувстве насыщения. Выпив сладкой воды человек не почувствует должного утоления жажды. Из-за этого один прием пищи сопровождается гораздо большим количеством калорий. Они отмечают, что подобные факторы нужно исследовать подробнее. Однако даже сейчас ясно, что следует ограничить себя в напитках с высоким содержанием сахара.