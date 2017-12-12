Заслуги «Материа Медика» в разработке и внедрении релиз-активных препаратов отметили «Платиновой унцией»

12 апреля состоялась Церемония вручения почетной премии XVIII всероссийского открытого конкурса «Платиновая унция». Победу в категории «За разработку и внедрение в медицинскую практику инновационных лекарственных препаратов» одержала российская фармкомпания ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг», представившая свой успешный проект по разработке нового класс лекарственных средств – релиз-активных препаратов, сообщает ИА «REGNUM».

Премия «Платиновая унция», проводимая уже в восемнадцатый раз, является престижной наградой, присуждаемой профессиональным фармацевтическим сообществом за достижения в области фармацевтики. Более трехсот независимых экспертов в течение полугода изучали представленные на Конкурс проекты производителей лекарственных средств, аптечных сетей, дистрибьюторов фармпрепаратов и других представителей данной сферы. Для обеспечения «чистоты» голосования и соответствия его проведения регламенту Конкурса за его проведением следила международная аудиторская компания Ernst&Young.

Об успехах НПФ «Материа Медика Холдинг» и возможностях нового класса лекарственных средств в лечении многих заболеваний рассказал генеральный директор компании, член-корреспондент РАН, Олег Эпштейн, который также отметил, что «Вручение данной премии — факт признания важных достижений на стыке нескольких наук — физики, химии, биологии, физиологии».