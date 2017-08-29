Сексологи назвали факторы, влияющие на качество интимной жизни

Американские сексологи провели уникальный эксперимент, в результате которого смогли выяснить основные факторы, которые помогут в лучшую сторону изменить качество половой жизни партнеров. Как утверждают медики, все зависит в первую очередь от состояния здоровья.

Сексологи утверждают, что очень важно исключить венерические или другие заболевания, которые передаются половым путем. Женщинам рекомендуется проходить осмотр у гинеколога раз в шесть месяцев. Также ученые в очередной раз отметили важность физических нагрузок и количество времени на здоровый полноценный сон.

Медики заявили, что для активной интимной жизни сон должен длиться не меньше шести часов. Основным фактором также является исключить курение табака и употребление алкогольных напитков, которые отрицательно отражаются как на женском, так и мужском либидо.