В Алтае уже 3 человека пострадало от укусов клещей

В Алтае 3 человека обратились с жалобами на клещей в местные поликлиники. Двое из них оказались детьми младше 14 лет.

Старт активности клещей начался 4 апреля. В результате присасывания клещей пострадало 3 человека. Пострадавшим было установлено медицинское наблюдение. Врачи ввели им иммуноглобулин. К счастью, заболеваний клещевым энцефалитом и другими инфекциями, которые переносят клещи, зарегистрировано пока что не было.

Краевое управление Роспотребнадзора сообщили, что все случаи произошли с пострадавшими за пределами Барнаула.

По словам специалистов пик активности клещей приходится на май. При выезде на природу специалисты настоятельно рекомендуют надевать защитную одежду, а также пользоваться репеллентами и постоянно осматривать тело.

В случае присасывания клеща нужно сразу же обратиться за медпомощью, так как ввести иммуноглобулин можно только в течении трех дней.

Исследованием клещей занимаются в вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае». Если клеща невозможно доставить на исследование, нужно его сжечь и ни в коем случае не давить руками.