Эксперты назвали 5 причин гипертонии

Врачи назвали 5 причин гипертонии, о которых могут не догадываться страдающие этой болезнью люди.

В большинстве случаев гипертония может развиваться из-за мощного выброса адреналина в организме при стрессовых ситуациях. Этот скачок давления обеспечивается за счет спазмов сосудов и усиления работы сердца.

Второй причиной гипертонии является недостаточность в организме гормона альдостерона. Главными признаками этого стало низкое содержание калия в крови и сочетание повышенного давления с мышечной слабостью.

О третьей причине гипертонии рассказала невролог Анна Горенкова. По её словам даже перенесенные в далеком прошлом воспаления и сотрясения головного мозга могут сопровождаться повышенным артериальным давлением.

Четвертой причиной повышенного давления назвали заболевание почек. Главными симптомами являются расстройства мочеиспускания, которые сопровождаются болью, жжением и частыми позывами.

Последней, пятой причиной, могут стать противозачаточные средства. В таких таблетках содержаться эстерогены, которые вызывают у 7-10% женщин подъем давления.