Женщина рассказала, как похудела на 30 кг за 6 месяцев

Шарлин Базариан поделилась историей о том, как она смогла потерять около 30 килограмм за 6 месяцев. Она рассказала, как посещение SPA-салона изменило её отношение к себе и заставило пересмотреть диету.

Шарлиз испытывала проблемы с лишним весом начиная со средней школы. С поступлением в колледж проблема стала только хуже, так как приходилось много сидеть на одном месте без физической активности. Переломным моментом для неё стало решение посетить местный SPA-салон, где ей выдали халат, который оказался мал. После этого Шарлин поняла, что надо менять себя и свою жизнь.

Она исключила из своей диеты рис, сахар и белый хлеб, полагая, что они отрицательно сказываются на её весе. Но Базариан не планировала ограничить своё похудение одной лишь диетой. Следующим шагом для неё стало посещение спортзала несколько раз в неделю.

Шарлиз рассказала, что начала переводить физические упражнения и диету в повседневные привычки. После этого она стала достигать впечатляющих результатов. За полгода ей удалось сбросить почти 30 килограмм, а за всё время занятий она похудела на 45. Теперь Базариан ведёт собственный блог, в котором рассказывает секреты и старается мотивировать других женщин.