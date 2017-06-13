Учёные нашли бескровный способ контролировать уровень сахара

У диабетиков появился шанс в скором времени выбросить глюкометры на помойку. Ученые изобрели «умный» пластырь, который поможет комфортно контролировать уровень сахара. Методика уже была опробована на добровольцах, и сейчас ученые совершенствуют ее.

Группа исследователей во главе с Аделиной Илие из английского университета Бата разработали новый, неинвазивный метод контроля уровня глюкозы в крови. Он основан на применении накожного пластыря, в который встроены специальные датчики.

Пластырь использует для анализа интерстициальную (тканевую) жидкость, которую извлекает через волосяной фолликул. В датчиках помещен специальный гидрогель. Он взаимодействует с глюкозой в собранной жидкости и позволяет анализаторам произвести измерения. Таким образом пластырь способен контролировать уровень глюкозы в течение 6 часов.

Эта методика поможет избавиться от боли и неудобства больным сахарным диабетом, которым нужно по несколько раз в день делать забор крови для глюкометра. При этом пока что альтернативы проколу кожи для получения капли крови они не имеют.

Известно, что испытания методики проводились сначала на свиньях. Позже пластырь опробовали на двух людях – добровольцах. При этом, по словам ученых, полученные результаты точно соответствовали показателям, полученным с помощью исследований крови. Сейчас ученые работают над усовершенствованием метода и пытаются увеличить время действия пластыря.

Интересно, что ранее в США уже разработали пластырь, способный заменить укол инсулина. А в прошлом году появились сообщения об изобретении пластыря, помогающего предотвратить инсульт.