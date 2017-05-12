Врачи рассказали, что случилось с мужчиной, съевшим самый острый перец в мире

В США 34-летний мужчина съел перец чили «Каролинский жнец», который занесен в книге рекордов Гиннеса как самый острый перец чили в мире. От съеденного перца у мужчины начались серьезные проблемы со здоровьем, головную боль ему пришлось терпеть порядка 5 недель.

Как сообщается, в США мужчина принимал участие в соревнованиях по поеданию острого перца. Он рискнул съесть самый острый перец «Каролинский жнец». После проглатывания у мужчины сразу же стала ощущаться сухость во рту. На следующий день у него начались боли в шее и голове, иногда стали случаться 5-секундные спазмы.

Мужчина не смог терпеть сильную боль и обратился к медикам. Врачи установили, что от острого перца в мозге мужчины сильно сузились артерии. Это и привело к болям в голове и шее. Ему пришлось терпеть боли еще в течении 5 недель, потом они прошли сами по себе.

По словам врачей, случаи с негативными последствиями после поедания острого перца не являются редкостью. В США активно практикуется проведение соревнований, во время которых смельчаки поедают острые перцы. Острый перец «Каролинский жнец» считается самым острым, его даже не берут голыми руками. В магазинах его выкладывают в защитных перчатках, а его острота оценена в 2,2 миллиона баллов по специальной шкале.