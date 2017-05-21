Ученые: протеины из орехов намного безопаснее мясных

Ученые из США и Франции пришли к выводу, что для организма намного безопаснее добывать протеин из орехов, нежели из мяса. Результаты их исследования появились в издании International Journal of Epidemiology.

Исследование проведено совместными усилиями французского Национального исследовательского института агрономии, AgroParisTech и калифорнийского университета Лома Линда. Они привлекли к эксперименту 81 тысячу добровольцев. Одной группе участников предложили мясную диету, второй: из семян и орехов, а третья свой рацион не меняла.

Результаты показали, что любители мясной продукции на 60% чаще страдают болезнями сердца и сосудов. А вот люди, отдающие предпочтение белкам из орехов и семечек, остаются здоровыми на 40% чаще.

Автор статьи Гари Фрейзер утверждает, что питание оказывает сильное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы человека. В частности, именно происхождение белков определяет риск отклонений в этой области. Ученый отметил, что общественность уже научилась делить жиры на "полезные" и "вредные". А теперь стоит аналогичным образом разделить протеины.