Экологи выяснили, чем опасны искусственные цветы на могилах

После Пасхи многие люди отправляются на кладбище, чтобы поставить венки и искусственные цветы на могилы своих родственников. Экологи стали бить тревогу, так как именно искусственные цветы могут грозить здоровью живых людей.

Экологи выступили с заявлением и настойчиво попросили граждан не покупать искусственные венки, так как они пагубно влияют на здоровье ещё живых людей. Дело в том, что прошлогодние пластиковые цветы большинство людей не выносят на мусор, а просто сжигают. Под воздействием высоких температур пластик выделяет опасные токсические вещества, которые могут быть смертельными для человека.

Специалисты выяснили, что с дымом остатки токсического пластика могут попадать в организм людей. В результате существует вероятность онкологического заболевания и болезней дыхательных путей.