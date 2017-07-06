Ученые из США поделились методами восстановления печени

Ученые из американского Университета Орегона обратили внимание на проблемы повреждения печени. В своей публикации они поделились методиками защитить и восстановить ценный орган.

Сотрудники заведения предполагают, что в 2020 году число пациентов с воспалениями и рубцами печени значительно увеличится. Поэтому станет очень востребованной операция по пересадке печеночных тканей. Они отмечают, что в настоящее время 10%-30% совершеннолетних жителей планеты страдают от ожирения печени, не связанного с употреблением алкоголя.

По информации исследователей, самый сильный вред печени наносит употребление продуктов с высокой концентрацией холестерина и сахара. В особенности, последнего. Сокращение таких блюд в рационе нужно совмещать со сбалансированной диетой и физическими упражнениями. Ограничение жиров и холестерина поспособствует снижению лишнего веса и нормализации обмена веществ. Однако основное внимание нужно уделить именно сахару. В противном случае эффект от принятых мер будет существенно хуже.

Биологи напоминают, что после получения печенью слишком сильного ущерба, вред организму практически невозможно устранить. В этом случае человеку угрожает цирроз или даже раковая опухоль.