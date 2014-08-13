"Не тронь!": онколог назвал список вызывающих рак предметов

Многие бытовые предметы и вещества в домах людей существенно повышают вероятность развития рака. Список вещей, которых нужно избегать, назвал доктор-онколог Александр Васильев.

Прежде всего эксперт советует по минимуму контактировать с сильнодействующими химикатами для очистки ванной и кухни. Они вызывают недуги с той же эффективностью, что и устраняют пятна. По словам врача, различные спреи можно заменить уксусом. Рискуют заболеть также обладатели шкафов с нафталином внутри. Лучше пугать вредных насекомых лавандой. То же касается освежителей воздуха. В их состав могут добавлять летучие соединения, способствующих раковым образованиям. Дезодоранты опасны алюминием, фталатами и триклозаном, которые вызывают рак груди.

Александр Васильев утверждает, что опухоли могут провоцировать современные зубные пасты и ополаскиватели, содержащие триклозан и фторид. Последние нередко скапливаются и со временем вредят здоровью. Внутри паст опасны также красители. Стоит полностью отказаться от ополаскивателей и цветных паст с различными добавками в пользу органических чистящих средств.

Частицы металла и хлора, которые содержатся в воде, призывают здравомыслящих людей устанавливать фильтры на кухне и в ванной. Онколог советует своевременно избавлять от грязной обуви или содержать её в хорошо изолированном отдельном шкафу - они впитывают множество ядов, таких как пестициды или свинец. Последний также нередко содержится в декоративных свечах.

По словам эксперта, немалую опасность представляет пластиковая тара. Фталаты и бисфенол А из контейнеров и упаковок пропитывают еду и пагубно влияют на организм. Их нужно заменить металлической или стеклянной посудой. Пластиковые душевые занавески также выделяет опасные химические вещества при нагревании. Их также можно заменить стеклянными задвижками. Напоследок - тефлон. Сковородки с поврежденной тефлоновой поверхностью источают массу вредных веществ, таких как перфтороктановая карбоновая кислота. В связи с этим нужно следить за целостностью покрытия и по возможности не царапать их.