Датские ученые выявили быстрое старение при приёме витаминов
Ученые из Дании обнаружили, что некоторые витамины могут ускорять старение человека. Такие данные получили сотрудники Университета Копенгагена.
Эксперты учебного заведения изучили влияние на организм витаминосодержащих препаратов, описанное в 67 научных работах. В рамках исследования они проанализировали данные более 233 тысяч человек. Особенно ученых интересовал эффект от антиоксидантов, таких как витамины группы А, Е, селен и бета-каротин.
Согласно полученным результатам, у пациентов, регулярно употребляющих добавки с витамином А, вероятность ранней смерти увеличился на 16%. Опасность постареть раньше при приёме бета-каротина растёт на 7%, а витамина Е - на 4%. Датские специалисты пока не могут с точностью указать на факторы, влияющие на эту связь. Они лишь предполагают, что промышленные фармакологические препараты с витаминами могут нарушать баланс в защитной системе организмов и снижать активность некоторых процессов. В связи с этим ученые рекомендуют людям получать природные витамины из продуктов питания.