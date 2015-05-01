Во Франции мужчина остался живым после 18-часовой остановки сердца

Во Франции 53-летнему мужчине удалось выжить после того, как его сердце остановилось на 18 часов. От смерти француза спасла гипотермия – состояние, когда организм снижает температуру тела.

История, когда мужчина выжил после столь длительной остановки сердца, случилась порядка 3 недель назад. Однако, СМИ узнали о ней лишь сейчас. По данным, мужчина отправился к брату, который живет отдельно от него. Однако, до дома своего родственника он так и не дошел, семья отправилась на его поиски.

Мужчину нашли в бессознательном состоянии. Он лежал на берегу реки, его сердце не билось. Медики, прибывшие к месту происшествия, установили, что температура тела мужчины была не выше 22 градусов. Его отвезли в больницу, где сделали ему непрямой массаж сердца. В итоге, сердце мужчины вновь забилось. Общее время остановки сердца составило 18 часов. Необычный случай врачи пояснили тем, что организму мужчины занизил температуру тела, от чего случился некий эффект так называемого «замораживания».

Эксперт отметил, что такой случай не стоит связывать с историями, которые часто можно встретить у писателей-фантастов. На самом деле, гипотермия не имеет под собой каких-то фантастических оснований. Организм человека попросту охлаждается, а последствия какой-то болезни в этот момент снижаются, замедляя негативное влияние. Спасти человека, который впал с состояние такого охлаждения, можно при медленном согревании тела.