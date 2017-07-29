В Новосибирской области зафиксировали первую смерть человека от свиного гриппа

В Новосибирской области зафиксировали первую гибель человека, вызванную инфекцией свиного гриппа. Об этом 2 апреля сообщила Елена Аксенова – первый замминистра здравоохранения по Новосибирску и области.

Как сообщается, в Новосибирске была зафиксирована первая гибель от свиного гриппа. По данным, от вирусной инфекции погиб 60-летний местный житель. Пожилой мужчина, живший Новосибирской области, не прививался от инфекции, а в больницу решил обратиться лишь на 6 день после начала ощущения симптомов болезни.

Смерть мужчины от свиного гриппа случилась в Болотнинской ЦРБ. Изначально он попал в больницу с диагнозом «грипп». Однако, потом его вирус идентифицировали и оказалось, что мужчина болен свиным гриппом – инфекцией A (H1N1). Аксенова отметила, что мужчина страдал от гриппа почти неделю, а когда он решил обратиться за помощью врачей, уже было поздно. Эксперты рекомендуют сразу же вызывать медиков или идти в больницу, если симптомы заболевания кажутся странными или не исчезают после нескольких дней.