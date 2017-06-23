В США учёные выяснили, как часто следует стирать постельное бельё

Учёные исследовали микроорганизмы в постельном белье. По результатам анализа они выяснили, как часто следует стирать постельное бельё.

В США исследовали постельное бельё американцев. Результатами анализа учёные поделились с читателями ScienceAlert.

Как сообщает микробиолог и патологоанатом Медицинской школы Филипп Тиерно, внутри постели каждого человека обитает бесчисленное количество бактерий и микроорганизмов. В исследуемом образце обнаружили пот, мёртвые клетки, косметику для тела, споры грибов, бактерий, остатки всевозможной еды и частички других отходов человеческой жизнедеятельности.

Также учёные обнаружили, что перо и синтетические подушки в возрасте от полутора до двадцати лет могут содержать от 4 до 17 различных видов грибов. Учёный отметил, что ежегодно человек выделяет около 98,4 литра пота, и это является идеальной средой для развития микроорганизмов.

Из-за огромного количества бактерий, грибов и прочего муссора, который накапливается годами в матрасе, человек, страдающий аллергией или астмой, может каждую ночь просыпаться от удушья, а здоровый – от заложенного носа.

Учитывая данные факты, микробиолог советует держать свою постель в чистоте. Относительно постельного белья учёный сообщил, что оптимально стирать его раз в неделю или же, если вы не любитель бороться с пододеяльником, то хотя бы раз в полгода.