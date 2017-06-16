"Вовсе не вредные": ученые рассказали о странных привычках, продлевающих жизнь

Некоторые привычки, несмотря на негативную сторону, могут немного продлить жизнь человека. К такому выводу пришли британские ученые.

Первым в списке стоит умеренный алкоголизм. По словам авторов исследования, 32 миллиграмма красного в сутки снижают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза и диабета. Неряхи отталкивают окружающих, однако слишком частое принятие душа может лишить кожу тонкого слоя, защищающего от инфекций. Поэтому нежелание мыться иногда может быть даже полезным. То же касается интенсивной очистки зубов - щетка и ополаскиватель способны разрушить зубную эмаль.

Завершает рейтинг такая необычная привычка, как пребывание в тишине. По словам исследователей, избегая громких звуков человек сокращает нежелательные колебания гормонального фона. Шум может спровоцировать резкую выработку гормонов, которая повредит нервной системе. В итоге нарушается эмоциональная стабильность. Исследования показали, что чувствительные к звукам люди могут схлопотать сердечный приступ при неожиданном нарушении тишины. Поэтому с этим явлением нужно быть аккуратнее.