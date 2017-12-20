Учёные определили, вредно ли хрустеть пальцами

Учёные из Политехнической школы в Палезо исследовали феномен хруста пальцами. Они определили, почему это происходит, а также есть ли от этого реальный вред, как сообщает VladTime.

Чтобы всё проверить, эксперты разработали математический макет того, как двигаются суставы рук при хрусте. Всё получилось разбить на 3 уравнения. В первом описывалось, меняется ли давление в суставах при щелчке, во втором – какие по размеру газовые пузырьки, которые образуются в суставных жидкостях, а в третьем – есть ли связь между размерами пузырьков и звуками от того, что они лопаются.

Оказалось, что последняя имеется. Чем больше пузырьки – тем и звуки громче. Также, если нет хруста в пальцах, то значит, что у человека просто большой отрезок между костями сустава. Вред же от такого дела полностью отсутствует, потому бояться не стоит.