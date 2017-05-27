Опасен и неэффективен: Аспирин не помогает каждому третьему жителю России

Медицинская компания Genotek провела исследования и выяснила, что аспирин не эффективен и даже опасен. Каждому третьему жителю России аспирин не помогает, а каждому седьмому лекарство может нанести серьезный вред.

Как показали исследования, примерно треть россиян является носителем мутации, которая делает организм не восприимчивым к действию аспирина. Так, почти каждому третьему жителю России не стоит принимать аспирин, так как он попросту не окажет нужного эффекта.

Более того, ученые выяснили и то, что аспирин способен оказывать вред организму человека. У каждого седьмого жителя России имеется некая мутация в гене, которая при взаимодействии с аспирином может приводить к непоправимым последствиям. У людей с такой мутацией от аспирина может снизится свертываемость крови, что, в свою очередь, приведет к кровотечениям.

По словам генетиков, любые лекарственные препараты, даже, аспирин, который кажется безвредным, стоит принимать лишь после консультации с медиками. Опыт некоторых стран показывает, что безопаснее и эффективнее принимать те препараты, которые врач назначает после генетического тестирования.