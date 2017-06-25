Новая вакцина борется с малярией и убивает комаров

В Ливерпульской школе тропической медицины международная группа учёных создала новое лекарство. Вакцина эффективно борется с малярией и ядовита для переносчиков заболевания – комаров.

Группа исследователей из США, Великобритании и Кении создали в Ливерпульской школе тропической медицины новое лекарство от малярии. Соединив ингредиенты двух лекарств, они добились того, что вакцина стала ядом для комаров. Для человека лекарство не токсично, успокаивают учёные.



Главной составляющей медикамента является инвермектин. Это вещество и раньше помогало в борьбе с другими тропическими заболеваниями. Однако, в составе новой вакцины инвермектин не только уничтожил инфекцию, но и стал смертельно опасным для комаров.



Напомним, что ранее специалисты не смогли найти эффективную панацею от малярии. Новый медикамент, как утверждает британский специалист Менно Смит, поможет снизить распространение заболевания на 61%.