Учёные: Употребление тыквы может стать причиной облысения

Учёные из Saint Louis Hospital обнаружили, что некоторые блюда из тыквы могут спровоцировать облысение. В эксперименте приняли участие две женщины, которые потеряли свои волосы спустя несколько недель.

Ученые из Франции провели эксперимент, во время которого они обнаружили, что употребление блюда из горьких сортов тыквы может спровоцировать облысение. Спустя несколько недель две женщины, которые приняли участие в эксперименте, потеряли свои волосы. Специалисты утверждают, что особенно негативный эффект был от употребления варёной или же запеченной тыквы.



Руководитель эксперимента, дерматолог Филипп Ассиули из Saint Louis Hospital считает, что такой негативный эффект вызван высоким содержанием вещества кукурбитацина. Это вещество содержит всё семейство Тыковых. Его можно найти не только в тыквах, но также в огурцах и арбузах, корнишонах. Специалистам было известно, что кукурбитацин в больших количествах может вызвать диарею или спазм желудка. Теперь учённые советуют отказаться от употребления в пищу тыквы, которая вам покажется слишком горькой.



Стоит также заметить, что кукурбитацин помимо вреда при передозировке помогает нашему организму защититься от злокачественных опухолей.