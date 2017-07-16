Испанские ученые нашли способ облегчить роды упражнениями

В Испании ученые пришли к выводу, что особые упражнения позволят женщинам рожать с меньшей болью. Об этом сообщает профессор Рубен Баракат.

Группа ученых из мадридского Политехнического университета провела исследования с участием порядка 500 беременных участниц. Одной половине предложили выполнять комплекс спортивных нагрузок, предложенный коллегией и гинекологов из США. Другая половина получила лишь рекомендации по общему режиму питания и необходимых нагрузках.

Согласно результатам эксперимента женщины из первой группы родили гораздо легче и менее болезненно, чем представители общепринятой программы. Рубен Баракат утверждает, что будущие матери, выполняющие физические упражнения, рожают быстрее и с меньшим дискомфортом. Им реже требуется анестезия. Ученый посоветовал роженицам не упускать из внимания фактор спорта и программу Американской коллегии, которая успешно показала себя на практике.