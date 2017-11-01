Ученые рассказали, как изменится человек, если ему удалят половину мозга

Издание Naked Science рассказало, что будет с человеком, если ему удалят половину мозга. Такие операции существуют и при крайних случаях применяются, однако, последствия от удаления половины мозга остаются у человека на всю жизнь.

Как рассказали эксперты, понятие удаления половины мозга не является чем-то из области фантастики. Ученым уже известно, как будет работать оставшаяся половина мозга и насколько сильно это скажется на жизнедеятельности человека.

Как оказалось, существуют болезни, при которых удаление части мозга является необходимостью. Хоть и операция несет за собой последствия, бывают ситуации, когда удаление половины мозга считают лучшим вариантом. После удаления половины мозга оставшаяся его часть не сразу примет на себя функции вырезанной.

Эксперты рассказали два случая, когда врачи прибегли к удалению половины мозга. Так, 24-летнему жителю Великобритании «отключили» часть мозга из-за того, что он страдал от сильных судорог. Хирургическое вмешательство избавило его от судорожных спазмов, но теперь он имеет проблемы с координацией. Уже спустя 6 лет после операции, парень так и не смог ни разу завязать себе шнурки.

Второму парню из Австралии удалили левое полушарие. 20-летний австралиец страдал от эпилепсии и сильных припадков. Операция устранила эпилепсию, но привела к другим осложнениям. Теперь он не видит на один глаз и не способен читать.