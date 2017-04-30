Эксперты Голливуда дали советы по сохранению молодости кожи

Звёзды Голливуда выглядят безупречно, им все завидуют. Однако дело, в основном, не в магии или генах, а трудах экспертов. Специалисты дали советы, как добиться внешности голливудской звезды, как сообщает VladTime.

Эксперты отметили, что для сохранения молодости кожи нужно начать заботиться о ней заранее. Обязательно стоит пользоваться солнцезащитными кремами, поскольку солнечные лучи сильно старят. Кроме того, следует соблюдать строгий режим питания, где есть разные полезные продукты. В-третьих, важно заниматься спортом.

Выбор косметических средства также влияет на сохранение молодости кожи. Нужно очень тщательно подбирать крема. Например, когда женщине уже 30 лет, нужно наносить средство с витамином "А" ночью и витамином "С" утром. Также желательно наличие в таких кремах ретинола, гиалуроновой кислоты, ниацинамида, альфа-гидроксикислот, пептидов и экстракта зелёного чая. Не в посреднюю очередь выступает и тщательное умывание, а также здоровый сон.