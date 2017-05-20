Роспотребнадзор: телевизор сделает ребенка неудачником

В Роспотребнадзоре рассказали о том, какие опасности таит в себе телевизор. Оказалось, что если ребенок будет постоянно смотреть телевизор, то он разучится достигать целей и не получит навыка активной жизненной позиции.

В Роспотребнадзоре по Волгоградской области рассказали о том, насколько телевизор опасен для детей. Для юного неокрепшего организма крайне опасны любые гаджеты, которые неответственные родители дают своим детям, чтобы те смотрели мультфильмы и не мешали им заниматься своими делами.

Как стало известно, телевизор крайне опасен для ребенка. Во-первых, как и прочие гаджеты, вызывает риск близорукости. Дети сидят слишком близко к экранам и их зрение находится в серьезной опасности. Во-вторых, чрезмерный просмотр мультиков и фильмов вызывает у детей повышенную возбудимость и гиперактивность. У ребенка появляются проблемы с концентрацией внимания, его рассеянность негативно отражается на успехах в школе.

В-третьих, постоянные просмотры мультфильмов приводят к лишнему весу. Дети часто забывают о прогулках и активных видах спорта, в результате чего, частые сеансы просмотра «голубых экранов» отражаются на лишнем весе юных зрителей.

И последнее, важное и крайне опасное последствие частого просмотра телевизора. У детей от злоупотребления гаджетами появляются нарушения нервной системы. Дети теряют способность достигать поставленных целей. У них нет мотивации и понимания о том, как важно себя реализовать. В итоге, дети, сидящие перед телевизором, буквально превращаются в неудачников.